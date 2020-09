Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un destin à la Rabiot pour Benzema chez les Bleus ?

Publié le 23 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

De passage sur Téléfoot La Chaîne, Noël Le Graët ne s’est pas montré optimiste concernant un retour de Karim Benzema en Équipe de France. D’ailleurs, le président de la FFF s’est permis de comparer le cas d’Adrien Rabiot avec celui de l’attaquant du Real Madrid.

Depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema n’a plus arboré la tunique de l’Équipe de France, en raison de sa supposée implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi des propos qu’il a par la suite tenu à l’encontre de Didier Deschamps. En 2018, avant la Coupe du monde, Adrien Rabiot avait été placé dans la liste des réservistes du sélectionneur. Un affront pour le joueur de la Juventus qui avait décidé de se retirer de son propre chef. Ce qui lui a valu d’être, jusqu’au rassemblement de ce mois de septembre, écarté des listes de Didier Deschamps. De quoi donner de l’espoir à l'attaquant du Real Madrid ? Pas vraiment.

« Rabiot est jeune, Benzema ça devient difficile… »