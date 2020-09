Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un retour de Benzema chez les Bleus ? La réponse de Le Graët !

Publié le 22 septembre 2020 à 21h00 par Th.B.

Lors de son passage sur le plateau de Téléfoot La Chaîne, Noël Le Graët a été invité à s’exprimer sur le cas Karim Benzema. Et pour le président de la FFF, un retour de l’attaquant du Real Madrid en Équipe de France est peu probable.

En juillet dernier, Noël Le Graët dressait un portrait plutôt flatteur de Karim Benzema après sa belle saison avec le Real Madrid. Un témoignage que n’avait pas particulièrement bien accueilli le principal intéressé puisqu’il avait publié sur son compte Twitter le message suivant : « Je préfère en rire » . Pour remettre les choses dans leur contexte, la dernière sélection de Karim Benzema en Équipe de France remonte au 8 octobre 2015. En effet, en raison de sa supposée implication de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema a depuis été écarté des listes de Didier Deschamps. Interrogé sur un possible retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus, le président de la Fédération Française de Football ne s’est pas montré optimiste.

« Si on est logique aujourd’hui, Didier va être là jusqu’en 2022 au moins… »