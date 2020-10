Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema interpelle Florentino Pérez pour son avenir !

Publié le 8 octobre 2020 à 9h00 par T.M.

Leader offensif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s’est dit prêt à continuer l’aventure avec la Casa Blanca encore un peu alors que son contrat court actuellement jusqu’en 2022.

Orphelin de Cristiano Ronaldo depuis 2018, le Real Madrid a pu compter sur un grand Karim Benzema pour remonter la pente. La saison dernière, l’international français a été exceptionnel, portant l’équipe de Zinedine Zidane vers le titre de champion d’Espagne. A 32 ans, le natif de Lyon est dans la forme de sa carrière et bien que le Real Madrid préparerait déjà l’avenir en ciblant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, Benzema est encore et toujours là. D’ailleurs, la belle histoire entre l’attaquant et les Merengue pourrait ne pas s’arrêter à 2022, date à laquelle l’actuel contrat de KB9 expire.

« Je laisse toujours la porte de ma maison ouverte à Florentino »