Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema révèle les dessous de son arrivée !

Publié le 7 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Arrivé en 2009 au Real Madrid, Karim Benzema s'est imposé avec chacun de ses entraîneurs. Le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club revient sur les coulisses de son transfert.

Il est arrivé au Real Madrid en même temps que Cristiano Ronaldo. Il a su se faire une place. En 2009, les merengues ont réalisé un énorme mercato. Parmi les recrues, un jeune talentueux de l'OL. Un certain Karim Benzema. Au fil des saisons, sept coachs sont passés, Benzema est resté. L'international français s'est imposé auprès de grands entraîneurs comme José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Zinédine Zidane. Et l'attaquant de 32 ans a aussi poussé ses concurrents vers la sortie. Gonzalo Higuain et Alvaro Morata, notamment, peuvent en témoigner.

« Vous devez venir, Florentino Perez est là »