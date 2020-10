Mercato : Après le PSG, Cavani est prêt pour son nouveau défi !

Foot - Mercato

Après le Palermo, le Napoli et le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani s’apprête à connaitre un nouveau club en Europe, avec Manchester United.

La page s’est définitivement tournée en toute fin de mercato, avec la signature d’Edinson Cavani à Manchester United. Après plusieurs échecs avec Benfica ou l’Atlético de Madrid le meilleur buteur du Paris Saint-Germain a choisi, à 33 ans, de continuer sa carrière en Europe et va donc découvrir la Premier League. Mais des retrouvailles auront bientôt lieu ! Manchester United est en effet dans le même groupe que le PSG en Ligue des Champions et Cavani va donc à nouveau fouler la pelouse du Parc des Princes.

On devra attendre avant de voir Edinson Cavani étrenner son nouveau numéro 7, à Manchester United. The Times a en effet rappelé que toute personne arrivant en Angleterre, depuis la France, doit respecter un isolement de quatorze jours. A priori donc pas de déplacement à St James Park contre Newcastle le 17 octobre prochain pour Cavani... qui semble toutefois plus que motivé à prouver sa valeur dans son nouveau club, comme il l’a montré sur Twitter. « Très heureux de faire partie de cette grande équipe et désireux de porter cette magnifique chemise » a écrit Cavani, sur le réseau social.

Very proud to be part of this great team and looking forward to wear this beautiful shirt. Muy contento por formar parte de este gran equipo y ansioso de vestir esta hermosa camiseta.#MUFC @ManUtd pic.twitter.com/jnHZaE21eV