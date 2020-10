Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du PSG sur les retrouvailles avec Edinson Cavani !

Publié le 7 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani a fini par s’engager avec Manchester United, l’Uruguayen va retrouver le PSG puisque les deux clubs s’affronteront en Ligue des Champions. Des retrouvailles évoquées par le club de la capitale.

Voulant entamer un nouveau chapitre au PSG, Leonardo avait choisi de ne pas prolonger Edinson Cavani, qui n’avait d’ailleurs même pas terminé la Ligue des Champions avec les Parisiens. Ainsi, depuis le 30 juin, l’Uruguayen est libre de tout contrat et avait ainsi la possibilité de s’engager où il le souhaitait. Annoncé un peu partout, le Matador a finalement attendu le dernier jour du mercato pour rejoindre Manchester United. Après l’Italie et la France, Cavani va désormais découvrir la Premier League. Et s’il n’avait pas pu faire d’adieux aux supporters parisiens, il va bien retrouver le Parc des Princes et le PSG. En effet, les deux clubs sont dans la même poule de Ligue des Champions. Ce qui devrait occasionner de belles retrouvailles entre le club de la capitale et le meilleur buteur de son histoire.

« Il voudra prouver à Tuchel qu’il a eu tort un peu »