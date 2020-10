Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Totti à la base d'un échec de Leonardo ?

Publié le 7 octobre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo aurait tenté sa chance pour Antonio Rüdiger lors du dernier mercato, mais Francesco Totti semble lui avoir mis des bâtons dans les roues...

La recherche d’un défenseur central a été l’un des gros dossiers de Leonardo. Car avec le départ de Thiago Silva a fragilisé la défense du Paris Saint-Germain. Surtout que Thomas Tuchel semble bel et bien déterminé à garder Marquinhos au milieu de terrain ! Ainsi, le directeur sportif du PSG a tenté le coup pour Antonio Rüdiger. Pas dans les plans de Frank Lampard, l’Allemand aurait donc été approché par le PSG, mais également par le Milan AC, Tottenham et plusieurs autres clubs européens... pour finalement rester à Chelsea.

Totti a tenté de ramener Rüdiger à Rome