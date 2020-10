Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà rassuré sur sa nouvelle recrue !

Publié le 7 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a bouclé le prêt de Moise Kean dans les dernières heures du mercato estival, l’entourage de l’attaquant italien a tenu un discours rassurant quant à son état d’esprit pour la saison à venir.

Leonardo a enchainé les recrues au PSG dans la dernière ligne droite du mercato estival puisque Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha sont venus renforcer les rangs du club de la capitale. Le premier, qui appartient à Everton, a été prêté pour une saison sans option d’achat au PSG. Et malgré toutes les promesses affichées par Moise Kean lorsqu’il évoluait à la Juventus, l’attaquant italien de 20 ans peine encore à trouver de la régularité. De quoi inquiéter le PSG, notamment sur le plan des sorties nocturnes ?

« On va le surveiller et l’encadrer »