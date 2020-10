Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l’arrivée de Rafinha dévoilés !

Publié le 6 octobre 2020 à 17h15 par La rédaction

Recruté par le PSG dans les dernières heures du mercato, Rafinha arrive gratuitement en Ligue 1. Un dossier dont on en sait désormais un peu plus.

Un ultime coup dans les dernières minutes, c'est presque une habitude pour Leonardo. Après les arrivées d'Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier, le PSG cherchait toujours à renforcer son milieu de terrain. Alors avec les prêts de Moise Kean, comme doublure d'Icardi, et de Danilo Pereira ce lundi, le mercato semblait boucler. Finalement, Rafinha a également signé à Paris ce lundi. Juste avant la fermeture du marché. Une arrivée inattendue, d'autant que le PSG n'a rien versé au FC Barcelone pour s'octroyer les services de l'international brésilien.

Une transfert comme remerciement