Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’arrivée de Rafinha !

Publié le 6 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Dans les dernières minutes du mercato, le PSG a finalement enregistré le renfort de Rafinha. Le Brésilien débarque du FC Barcelone et il était visiblement déterminé à rejoindre le club de la capitale.

Avec les arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira, on pensait le mercato du PSG bouclé. Toutefois, comme à son habitude, Leonardo a sorti du dernier tour de son chapeau. Ainsi, dans les dernières heures, même dans les dernières minutes, le club de la capitale a aussi enregistré l’arrivée de Rafinha, en provenance du FC Barcelone, où il n’était pas vraiment désiré. Le Brésilien débarque contre 0€, mais les deux clubs auraient négocié différents bonus pouvant monter jusqu’à 3M€, ainsi que 35% d’une future revente. Depuis ce mardi, Rafinha est donc un nouveau joueur du PSG, pour son plus grand plaisir.

Le PSG, le choix de Rafinha !