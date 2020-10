Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Dembélé, Solskjaer a tenté un coup... avec un ancien du PSG !

Publié le 6 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Désireux de renforcer le poste d’ailier droit, Manchester United aurait ciblé Ousmane Dembélé qui devrait finalement rester au FC Barcelone. L’option Kingsley Coman aurait également été étudiée.

L’avenir d’Ousmane Dembélé fait l’objet de nombreuses spéculations. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone, l’international français est annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Des discussions entre les deux clubs se seraient déroulées ce lundi, mais aucun accord n’aurait été trouvé. Et pour cause, selon RMC Sport , Ousmane Dembélé ne voudrait pas quitter le FC Barcelone lors de ce mercato et rejoindre Manchester United.

Coman à la place de Dembélé à Manchester ?