Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembele, Depay... C'est le feu au Barça !

Publié le 5 octobre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le FC Barcelone est ébullition et pourrait frapper très fort, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Le temps presse pour le FC Barcelone. Après avoir recruté Sergiño Dest pour 21M€ + 5M€ de bonus, le club catalan espère toujours voir débarquer d'autres renforts comme l'a récemment expliqué Ronald Koeman : « Il y a deux postes dans l'effectif que nous aimerions renforcer : un défenseur central et un avant-centre. Cela nous permettrait d'avoir d'autres alternatives . » Et après avoir largement dégraissé son effectif notamment grâce aux ventes d'Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore Luis Suarez, qui ont permis d'alléger de façon drastique la masse salariale, sans compter sur la vente de Nelson Semedo à Wolverhampton qui a rapporté près de 30M€, hors bonus, dans les caisses catalanes, le Barça pourrait bien dynamiter les dernières heures du mercato.

Le Barça repasse à l'action pour Depay et Garcia

Bien décidé à recruter un défenseur central et un attaquant, Ronald Koeman a deux priorités : Eric Garcia et Memphis Depay. Au sujet de l'axial de Manchester City, le technicien néerlandais confirmait d'ailleurs la tendance affirmant qu'il y a « un intérêt de notre part, mais je ne sais pas si nous réussirons à le recruter . » Mais dans ce dossier, le FC Barcelone semble se rapprocher des exigences des Citizens puisque Fabrizio Romano assure que les Catalans ont transmis une ultime offre comprise entre 17 et 18M€ pour Eric Garica. En ce qui concerne Memphis Depay, un énorme retournement de situation a eu lieu. Alors que tout laissait penser que le capitaine de l'OL ne bougerait plus, Juninho a relancé ce dossier dimanche soir en déclarant que « peut-être que demain (lundi, ndlr), il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui . » Et d'ailleurs tout ce serait accéléré dans ces dernières heures puisque Gianluca Di Marzio assure que le Barça est tombé d'accord avec l'OL pour un transfert avoisinant les 25M€. Un dossier qui serait toutefois encore lié à l'avenir d'Ousmane Dembélé.

Un coup de tonnerre pour Dembélé ?