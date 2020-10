Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé est enfin bouclé !

Publié le 5 octobre 2020 à 13h30 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 13h32

Après plusieurs semaines de spéculations, le feuilleton Dembélé serait enfin arrivé à son terme en ce dernier jour du mercato. Dans le viseur de Manchester United ces derniers jours, le champion du monde français serait resté sur sa position initiale, et souhaiterait poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Arrivé sous le feu des projecteurs lors de l’été 2017 avec le statut de deuxième plus gros transfert de l’histoire du FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a jamais réellement su répondre aux attentes placées en lui. La carrière du champion du monde français en Catalogne est, depuis son arrivée, tronquée par les blessures. Trois ans après son transfert en provenance du Borussia Dortmund pour 130M€, Ousmane Dembélé a manqué plus de matchs (80) qu’il n’en a participé (75). A cela s’ajoute le comportement de l’ancien Rennais, qui est loin de faire l’unanimité au FC Barcelone. Implication décevante, comportement individualiste, de nombreux retards à l’entrainement... L’attitude du français a longtemps fait polémique en Catalogne. Ainsi, en fin de contrat en 2022, le départ d’Ousmane Dembélé est devenu plus qu’une option ces dernières semaines, alors que son transfert permettrait de débloquer le mercato barcelonais. Toutefois, le milieu de 23 ans n’aurait pas l’intention de partir.

Ousmane Dembélé parti pour rester ?

Après l’échec du dossier Jadon Sancho, Manchester United fait d’Ousmane Dembélé l’une des alternatives à l’international anglais pour redynamiser le secteur offensif mancunien. Depuis l’arrivée de Ronald Koeman à la tête des Blaugrana , le milieu français ne dispose que d’un temps de jeu réduit. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a d’ailleurs jeté un coup de froid sur l’avenir de l’ancien joueur du Borussia Dortmund ce dimanche en conférence de presse : « L’avenir de Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. Il reste un jour pour les arrivées et les départs. J’ai choisi Trincão, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de contrôle donc c’est pour ça que j’ai fait ces changements ». Alors que les deux clubs étaient toujours en négociation, Ousmane Dembélé aurait finalement pris la décision de rester au FC Barcelone, selon les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC Sport . Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le FC Barcelone, qui ne devrait pas être en mesure de finaliser le transfert de Memphis Depay, mais également sur Ousmane Dembélé.

Dembélé face à une rude concurrence