Mercato - Barcelone : Ronald Koeman peut continuer de rêver

Publié le 5 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Non titularisé par Rudi Garcia face à l’OM dimanche soir, Memphis Depay ne serait tout simplement pas assuré de rester à l’OL selon son entraîneur. De quoi permettre à Ronald Koeman de garder espoir pour une éventuelle arrivée de l’attaquant au FC Barcelone.

Et si le transfert de Memphis Depay se réalisait lors de l’ultime jour du mercato estival ? Depuis sa nomination sur le banc du FC Barcelone en août dernier, Ronald Koeman réclamerait l’arrivée de son compatriote néerlandais au Barça . Faute de moyens suffisants, le club culé n’est pas parvenu à s’attacher les services du capitaine de l’OL jusqu’à maintenant. Mais Rudi Garcia estime que ce deadline day pourrait sonner le glas de l’aventure lyonnaise de Depay.

Rudi Garcia pas serein pour l’avenir de Memphis Depay