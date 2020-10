Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia entretient le flou dans le dossier Depay !

Publié le 4 octobre 2020 à 21h30 par Th.B.

Dans le cadre de l’Olympico entre l’OL et l’OM ce dimanche soir, Rudi Garcia a laissé la porte ouverte à un départ de Memphis Depay. De quoi permettre au FC Barcelone de garder espoir pour l’international néerlandais.

Depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone, le club culé ferait de Memphis Depay une réelle option pour cette fin de mercato. Néanmoins, comme le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho l’ont assuré, le Barça n’a pas formulé l’offre souhaitée par l’OL pour céder son international néerlandais, bien que ce dernier ne soit sous contrat que jusqu’en juin prochain. Journaliste de la rédaction de Téléfoot , Julien Maynard a assuré ces dernières heures que seule une proposition importante serait acceptée par l’OL pour son attaquant. En marge du sommet de cette 6ème journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM, Rudi Garcia n’a clairement pas fermé la porte à un départ de Memphis Depay, bien au contraire.

« J’ai un peu l’habitude et le mercato ne ferme pas ce soir… »