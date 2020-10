Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier espoir pour le Barça avec Memphis Depay ?

Publié le 4 octobre 2020 à 13h00 par H.G. mis à jour le 4 octobre 2020 à 13h51

Alors que Jean-Michel Aulas a annoncé ce samedi que Memphis Depay ne quittera par Lyon cet été, le FC Barcelone aurait malgré tout une dernière chance d’attirer l’attaquant néerlandais d’ici lundi.

« J'ai demandé à Rudi (Garcia) : "Quelle est la meilleure équipe possible ?" Il m'a répondu : "Avec Memphis et Houssem." Je lui ai donc annoncé qu'on allait les garder », a lâché Jean-Michel Aulas à L’Equipe ce vendredi, annonçant ainsi que Memphis Depay n’allait pas quitter l’OL cet été. Toutefois, malgré cette position affichée par le président lyonnais, le FC Barcelone n’aurait pas encore lâché l’affaire dans ce dossier cher aux yeux de Ronald Koeman, qui voudrait recruter son compatriote afin de remplacer Luis Suarez, parti à l’Atlético de Madrid. Et visiblement, le Barça aurait bel et bien une dernière fenêtre de tir avec Memphis Depay…

L’OL prêt à céder Memphis Depay… seulement en cas de grosse offre !