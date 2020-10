Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est en grande difficulté dans ce dossier prioritaire !

Publié le 4 octobre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Eric Garcia depuis maintenant plusieurs semaines, le club catalan serait en grande difficulté dans ce dossier.

Si Gerard Piqué et Clément Lenglet ne semblent pas faire l’objet de débats au sein du FC Barcelone vu leurs performances, la donne est différente pour Samuel Umtiti. Victime de nombreux pépins physiques depuis 2018, l’international français ne présente plus suffisamment de garanties pour le Barça, qui aimerait s’en séparer cet été. Dans le même temps, le club catalan jetterait son dévolu sur Eric Garcia afin de le remplacer et pour qu’il prenne la succession de Gerard Piqué à moyen terme. Toutefois, si le joueur passé par la Masia aimerait bien quitter Manchester City à un an du terme de son contrat, le dossier serait extrêmement complexe pour le FC Barcelone.

Jean-Clair Todibo, la clé pour débloquer le dossier Eric Garcia ?