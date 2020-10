Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne se cache plus pour cette piste brûlante !

Publié le 4 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone chercherait à se séparer de Samuel Umtiti et de Jean-Clair Todibo d’ici la fin du mercato. En ce qui concerne leur succession, le Barça a les idées claires : le recrutement d’Eric Garcia.

Avec Gerard Piqué et Clément Lenglet, le FC Barcelone dispose de ses deux titulaires. Néanmoins, le Barça pourrait rapidement se retrouver à court d’options derrière. En effet, l’objectif du Barça serait de se séparer de Samuel Umtiti et de Jean-Clair Todibo lundi soir, deadline du mercato. Pour combler leurs éventuels départs, la direction du club blaugrana souhaiterait depuis plusieurs semaines mettre la main sur Eric Garcia, défenseur de 19 ans évoluant à Manchester City et étant formé à la Masia . Et Ronald Koeman ne s’est pas caché de cet intérêt en conférence de presse.

« Nous voulons avoir ce joueur ici »