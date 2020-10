Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman met la pression sur sa direction !

Publié le 3 octobre 2020 à 17h30 par A.M.

A quelques heures de la fermeture du mercato, ça s'agite en coulisse, notamment du côté du FC Barcelone où Ronald Koeman espère encore récupérer deux recrues d'ici lundi soir, à savoir un attaquant et un défenseur central.

Après l'arrivée de Sergiño Dest, qui s'est engagé pour cinq ans contre un chèque de 21M€ auxquels s'ajoutent 5M€ de bonus, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les objectifs catalans sont clairs d'ici lundi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes, à savoir recruter un défenseur central, secteur de jeu très peu fourni au sein de l'effectif blaugrana , et un avant-centre afin de compenser le départ de Luis Suarez qui s'est engagé avec l'Atlético de Madrid et laisse donc vacant le poste de numéro 9. Côté départs aussi ça pourrait bouger compte tenu des situations de Jean-Clair Todibo, proche d'Everton, et d'Ousmane Dembélé annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Durant son passage en conférence de presse, Ronald Koeman n'a donc pas échappé aux questions sur le mercato.

Koeman attend encore deux recrues