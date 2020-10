Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie énigmatique de Koeman sur Dembélé !

Publié le 3 octobre 2020 à 14h00 par A.M.

Interrogé sur la situation d'Ousmane Dembélé, Ronald Koeman s'est montré assez évasif sur l'avenir de l'international français, justifiant au passage son choix de moins le faire jouer.

A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, la situation d'Ousmane Dembélé est au cœur de toutes les attentions au FC Barcelone. Et pour cause, le départ de l'international français semble se préciser puisque Manchester United serait très intéressé à l'idée de récupérer l'ancien Rennais. Il faut dire que la situation d'Ousmane Dembélé au Barça devient compliquée et la concurrence s'est renforcée entre l'éclosion d'Ansu Fati et l'arrivée de Francisco Trincao. Présent devant les médias, Ronald Koeman a évoqué ce dossier tout en justifiant son choix de moins utiliser le Champion du monde.

«Je n'ai pas parlé de son avenir avec lui»