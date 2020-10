Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau plan inattendu mis en place pour ce joueur de Guardiola ?

Publié le 3 octobre 2020 à 9h30 par H.K.

A la recherche d’un nouveau défenseur central depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un ancien de la Masia, actuellement à Manchester City. Cependant, le Barça serait prêt à mettre en place un plan inattendu pour cette pépite de Guardiola…

Alors que Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo seraient toujours sur le départ au FC Barcelone, Ronald Koeman travaillerait dans l’optique d’attirer un nouveau défenseur central en Catalogne. Parmi les cibles annoncées du Barça, un ancien de la Masia , actuellement à Manchester City, semble être une des priorités des Blaugrana : Eric Garcia. Cependant, face aux difficultés rencontrées dans ce dossier, les Catalans seraient prêts à envisager un nouveau plan inattendu pour cette pépite de Pep Guardiola…

Le Barça prêt à attendre quelques mois pour Garcia ?