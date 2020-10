Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelles révélations sur ce dossier à 40M€ !

Publié le 3 octobre 2020 à 7h15 par La rédaction

Plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE, la vente de Wesley Fofana était nécessaire pour garantir l’avenir du club du Forez, qui s’apprête à enregistrer des pertes conséquentes.

Après de longues semaines de négociations, Wesley Fofana a finalement quitté l’ASSE au grand désespoir de Claude Puel, qui souhaitait le garder avait affirmé qu’il resterait dans le Forez cette saison. Dans le viseur de plusieurs cadors européens, Leicester City a obtenu le dernier mot dans le dossier, s’attachant les services de l’espoir français pour 40M€ bonus compris. Si Wesley Fofana est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de l’ASSE, son départ n’a pas fait l’unanimité, notamment chez Claude Puel. Toutefois, cette vente était une nécessité pour garantir l’avenir financier de l’ASSE.

Une nécessité pour garantir l’avenir financier de l’ASSE ?