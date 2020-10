Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana lâche une confidence sur son transfert

Publié le 3 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’ASSE avait déjà annoncé un accord pour le transfert de Wesley Fofana, Leicester a officialisé l’arrivée du défenseur central ce vendredi. L’occasion pour Fofana de faire quelques confidences sur son choix.

A 19 ans, Wesley Fofana ouvre déjà un nouveau chapitre de carrière. Après seulement quelques mois en Ligue 1, où il a fait forte impression avec l'ASSE, le défenseur central va désormais se frotter aux attaquants de Premier League, ayant rejoint Leicester. Au terme d’un long feuilleton, Claude Puel ne voulant pas s’en séparer, Fofana a finalement eu gain de cause en filant chez les Foxes. Désormais, le Français va donc évoluer sous les ordres de Brendan Rodgers, qui n’est d’ailleurs pas étranger à cette énorme opération.

« L’une des principales raisons de ma venue »