Mercato - ASSE : L’ASSE justifie le départ de Wesley Fofana !

Publié le 29 septembre 2020 à 20h15 par T.M.

Ce mardi, le feuilleton Wesley Fofana a donc pris fin, l’ASSE annonçant un accord avec Leicester. Les Verts en ont d’ailleurs dit plus sur les raisons de ce choix.

Le verdict est donc tombé ce mardi. En effet, à travers un communiqué, l’ASSE a officialisé un accord avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. « Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club », se sont même félicités les Verts dans leur communiqué. Si le prix n’a pas été communiqué, Le Progrès expliquait que cela tournerait autour de 35M€ + 5M€ de bonus. Après avoir longtemps résisté, Claude Puel ne voulant pas se séparer de Fofana, l’ASSE a donc finalement cédé et laisser partir son défenseur central, qui avait d’ailleurs clairement exprimé ses envies d’ailleurs. Wesley Fofana va donc désormais rejoindre les Foxes et l’effectif de Brendan Rodgers.

L’ASSE s’explique