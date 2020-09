Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Brozovic, Skriniar... Leonardo reçoit un message de l'Inter !

Publié le 29 septembre 2020 à 19h45 par A.C.

Antonio Conte, coach de l’Inter s’est exprimé sur le possible départ de plusieurs de ses joueurs... pistés par le Paris Saint-Germain !

Il ne reste plus que quelques jours de mercato, mais encore beaucoup de choses à faire pour Leonardo. Le départ de Thiago Silva n’a en effet toujours pas été pallié et, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com , le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite recruter un milieu de terrain. Selon nos informations, il suit notamment Marcelo Brozovic, qui ne rentre plus dans les plans d’Antonio Conte. D'ailleurs, le Croate n’est pas le seul joueur de l’Inter qui serait suivi par le PSG, puisque Leonardo garderait également un œil sur Milan Skriniar et Radja Nainggolan.

« J’ai une seule hâte : que ce mercato se termine »