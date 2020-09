Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva valide un choix fort pour sa succession !

Publié le 29 septembre 2020 à 19h15 par A.M.

Cet été, Thiago Silva s'est engagé à Chelsea à l'issue de son contrat avec le PSG, laissant libre le brassard de capitaine. Marquinhos a pris sa succession, un excellent choix d'après O Monstro.

Durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain a laissé filer de nombreux cadres dont le contrat arrivait à échéance. C'est notamment le cas de Thiago Silva. Le capitaine parisien s'est engagé libre avec Chelsea et laisse un énorme vide au sein du club de la capitale. Il a donc fallu trouver un successeur non seulement d'un point de vue sportif, mais également dans le leadership. Et plutôt que de recruter, le PSG compte sur Marquinhos. Recruté en 2013, l'ancien défenseur de l'AS Roma a toujours été identifié comme le successeur annoncé de Thiago Silva sur le terrain, mais il a en plus hérité du brassard de capitaine. Un choix totalement validé par O Monstro .

«Marquinhos mérite de porter le brassard»