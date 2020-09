Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Thiago Silva sur sa discussion avec Leonardo !

Publié le 29 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a décidé de rejoindre Chelsea cet été. Malgré tout, Leonardo a essayé de le retenir comme le révèle l'ancien capitaine parisien.

Comme plusieurs joueurs arrivant en fin de contrat, Thiago Silva a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Contrairement à Thomas Meunier, qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund, et Edinson Cavani, toujours sans club, le Brésilien a quant à lui disputer le Final 8 avec le club de la capitale qui a atteint la finale, perdue contre le Bayern Munich (0-1). Dans la foulée de cette aventure, O Monstro a finalement signé à Chelsea, mais du côté du PSG, on a essayé de le retenir au dernier moment. Comme le raconte Thiago Silva, Leonardo s'est entretenu avec le néo-Blues afin de lui offrir un an de contrat supplémentaire.

«Il y a eu cette réunion durant laquelle Leonardo m'a proposé un an de contrat»