Mercato - PSG : Tiémoué Bakayoko en approche ? La réponse !

Publié le 29 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Ces derniers jours, le PSG s’est sensiblement rapproché de Tiémoué Bakayoko dans l’optique d’un prêt du milieu de terrain de Chelsea. Mais ce dossier n’aurait pas vraiment avancé en coulisses…

Tiémoué Bakayoko au PSG cet été, faut-il y croire ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 24 septembre dernier, le milieu de terrain français de Chelsea a bien été approché par Leonardo pour venir renforcer l’entrejeu parisien cet été, mais son profil ne fait pas l’unanimité en interne. En effet, Thomas Tuchel et l’état-major du PSG ne partagent pas l’enthousiasme du directeur sportif brésilien sur le cas Bakayoko. D’ailleurs, ce dossier ne progresserait plus en coulisses…

La piste Bakayoko au point mort