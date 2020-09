Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Duje Caleta-Car prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 29 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Compte tenu de son importante valeur marchande, Duje Caleta-Car a régulièrement été cité parmi les joueurs pouvant être vendu par l'OM. Mais à une semaine de la fin du mercato, le Croate semble bien décidé à rester.

Cet été, l'Olympique de Marseille a rapidement fait des ventes un objectif prioritaire afin de renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes face à la menace du fair-play financier. Toutefois, à moins d'une semaine de la fermeture du mercato, l'OM n'a toujours vendu aucun joueur. Grégory Sertic et Isaac Lihadji ont bien quitté le club, mais de façon libres à la fin de leur contrat le 30 juin dernier. Et pourtant, le club phocéen ne manque pas d'indésirables à l'image de Kostas Mitroglou, Valère Germain ou encore Kevin Strootman qui sont tous poussés au départ de part leur situation contractuelle et leur salaire. Mais afin de réellement rééquilibrer ses comptes, l'OM comptait également en début de mercato réaliser une grosse vente en se séparant d'un des joueurs disposant d'une grosse valeur marchande.

Caleta-Car ne veut pas partir