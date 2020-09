Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour boucler le dossier Bakayoko ?

Publié le 29 septembre 2020 à 7h45 par H.K.

N'entrant pas dans les plans de Frank Lampard, Tiémoué Bakayoko est dans le viseur de Leonardo, qui souhaite le faire débarquer du côté du PSG. Et ce dossier pourrait être bientôt bouclé…

Tiémoué Bakayoko semble plus que jamais se rapprocher du PSG. Comme révélé par le10sport.com , le milieu de terrain de 26 ans fait partie des cibles de Leonardo pour renforcer l’entrejeu parisien. Cependant, l’international français (1 sélection) ne fait pas l’unanimité du côté de la capitale. Mais Leonardo semble déterminé à le faire venir, et ce dossier pourrait rapidement être bouclé par le Brésilien, alors que Chelsea cherche à s'en débarrasser…

Une réunion au sommet cette semaine ?