Mercato - PSG : Une concurrence de taille pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 29 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour renforcer le milieu de terrain, Boubakary Soumaré attise les convoitises en Série A, du côté de l'AC Milan, mais également en Premier League.

A une semaine de la fin du marché des transferts estival, le PSG n’a toujours pas fini son mercato, et recherche toujours un défenseur central, un milieu relayeur ainsi qu’un attaquant. Après s’être penché sur les profils de Marcelo Brozovic comme nous vous le révélions en exclusivité, mais également sur Serguej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko ou encore plus récemment Jorginho, Leonardo aurait également coché le nom de Boubakary Soumaré, qui a été placé sur la liste des transferts au LOSC, et a l’avantage d’être formé au PSG, critère important dans le cadre du respect des lites de l’UEFA. Toutefois, un nouveau concurrent de taille serait entré dans la course.

Chelsea s’intéresse à Soumaré