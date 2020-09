Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans le dossier Bakayoko ?

Publié le 28 septembre 2020 à 17h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo est prêt à miser sur Tiémoué Bakayoko cet été. Alors qu'il serait également sur le coup, le Milan AC aurait plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir frapper. En effet, les Rossoneri projetteraient de se jeter sur leur ancien protégé s'ils parviennent à vendre Lucas Paqueta et à se qualifier pour la Ligue Europa.

Les pistes ne manqueraient pas pour le PSG au milieu de terrain. Outre Marcelo Brozovic, Jorginho, Radja Nainggolan ou encore Dele Alli, Leonardo s'intéresse de près à Tiémoué Bakayoko. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG voit d'un bon oeil une arrivée du pensionnaire de Chelsea cet été. Mais selon nos informations du 24 septembre, Thomas Tuchel ne valide pas vraiment cette cible. Alors qu'il serait également sur les traces de Tiémoué Bakayoko, le Milan AC aurait deux tâches à accomplir avant de pouvoir passer à l'action.

Deux obstacles pour Maldini avec Tiémoué Bakayoko ?