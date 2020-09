Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup à 1M€ va échapper à Pablo Longoria !

Publié le 28 septembre 2020 à 14h15 par T.M.

A l’OM, le recrutement pourrait ne pas être terminé. Toutefois, le club phocéen ne devrait pas accueillir Lucas Da Cunha, qui devrait passer sous le nez de Pablo Longoria.

En dépensant 12M€ sur Luis Henrique, l’OM fait donc un pari sur l’avenir. Mais cet été, le Brésilien n’a pas été la seule pépite annoncée dans le viseur du club phocéen. Il a aussi été question d’un intérêt pour Lucas Da Cunha, jeune talent de Rennes. A un an de la fin de son contrat, le joueur 19 ans se rapproche d’un départ lors de ce mercato. Une opportunité à saisir pour l’OM ? La concurrence est toutefois rude. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le LOSC et l’OGC Nice sont aussi sur le coup. Et visiblement, ce sont les Aiglons qui devraient rafler la mise avec Da Cunha.

Un transfert à 1M€ ?