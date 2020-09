Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Après l’OM et Lille, un 3e club de Ligue 1 veut Da Cunha (Rennes)

Publié le 18 septembre 2020 à 18h00 par Alexis Bernard

Chassé par l’OM et Lille, Lucas Da Cunha a vu un troisième club français se pencher sur son cas. Du beau monde sur l’espoir tricolore du Stade Rennais.

Avec un contrat qui se termine en juin 2021, Lucas Da Cunha fait l’objet de bon nombre d’intérêts. En France, l’OM et le LOSC sont très attentifs à sa situation et souhaite récupérer cet espoir du football français que Rennes ne parvient pas à prolonger. A 19 ans, ce milieu de terrain affiche plein de promesses. Mais le duel entre Marseille et Lille doit désormais prendre en compte un troisième club…

Nice regarde Da Cunha

Selon nos informations, l’OGC Nice surveille très attentivement le dossier menant à Lucas Da Cunha. Patrick Vieira semble séduit par les qualités du Rennais et les dirigeants niçois pourraient envisager une opération d’ici la fin du mercato. Avec une seule année de contrat et très peu d’expérience, le joueur ne coûtera pas cher. Une opportunité que les Niçois pourraient saisir…