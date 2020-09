Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : L’OGC Nice pense à Lamkel Zé !

Publié le 18 septembre 2020 à 17h30 par Alexis Bernard mis à jour le 18 septembre 2020 à 17h33

Chassé par Rennes et Bordeaux en début de mercato, Didier Lamkel Zé est désormais sur les tablettes de l’OGC Nice.

Après une très bonne saison du côté de la Belgique, Didier Lamkel Zé intéresse le championnat français. Comme révélé par le10sport.com en mai dernier, deux clubs de Ligue 1 s’intéressent à lui. Il s’agit de Rennes et de Bordeaux. Des intérêts qui datent du début du mercato et qui ne semblent plus, à ce jour, d’actualité. D’après nos sources, le FC Porto est également à l’affût du dossier.

Nice le regarde de près

Sous contrat avec le Royal Antwerp jusqu’en juin 2023, Didier Lamkel Zé (24 ans) intéresse un nouveau club en France. Selon nos informations, il s’agit de l’OGC Nice ! Les Aiglons sont en quête d’un nouvel atout offensif, capable d’animer les couloirs. Exactement le profil de Lamkel Zé. Avec son gabarit imposant (1,92 m), il parvient à briller sur les ailes, à droite comme à gauche. Un dossier à « moindre frais » pour des Niçois qui ont déjà beaucoup recruté cet été.