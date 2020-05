Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Bordeaux et Rennes sur une révélation du championnat belge !

Publié le 6 mai 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Bordeaux et Rennes surveillent une piste commune du côté de la Belgique et du club d’Anvers.

Son parcours est atypique. Comme lui. Droitier, utilisé habituellement sur l’aile gauche, un physique de déménageur (1,92 m) et des qualités offensives évidentes. Passé par la réserve du LOSC et le club de Niort du côté de la France, c’est en Belgique et à Anvers que Didier Lamkel Zé a fini par exploser. Auteur de 6 buts et d’une passe décisive en 26 rencontres de Jupiler League, l’international camerounais suscite de plus en plus de convoitises un peu partout en Europe. Et deux clubs français réfléchissent sérieusement à le récupérer cet été.

Le FC Porto aussi est là

Selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 s’intéressent chaudement à Didier Lamkel Zé. Il s’agit des Girondins de Bordeaux et du Stade Rennais. Si aucune de ces écuries n’a encore transmis d’offre à Anvers, qui est clairement à l’écoute des propositions qui pourraient être faites, une offensive n’est surtout pas à exclure dans la perspective du prochain mercato. A 23 ans, Didier Lamkel Zé reste un profil prometteur, avec une marge de progression évidente. Mais Anvers ne bradera pas sa pépite dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Un prix sans doute un peu cher pour les finances bordelaises notamment ? Mais l’intérêt de Bordeaux, comme de Rennes, est bien présent. Au Portugal, on note également la présence du FC Porto dans le dossier.