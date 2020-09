Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce sur l'avenir d'une piste de Villas-Boas !

Publié le 18 septembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Toujours à la recherche d’une doublure à Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille avait exploré la piste menant à Alfredo Morelos. Et les Glasgow Rangers ne seraient pas fermés à un départ de l’attaquant.

Le feuilleton de l’attaquant de l’Olympique de Marseille se poursuit ! À la recherche d’un remplaçant à Dario Benedetto, Pablo Longoria a exploré de nombreuses pistes. Parmi celles-ci, Emmanuel Dennis, Keita Baldé, les Rémois Boulaye Dia et El Bilal Touré, ou encore Alfredo Morelos, comme révélé par le 10 Sport. Les Phocéens souhaitaient attirer le Colombien de 24 ans sous la forme d’un prêt, une hypothèse qui n’avait pas séduit les Glasgow Rangers, qui préfèreraient un transfert sec.

« Nous le prenons au jour le jour »