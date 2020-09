Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcelo Bielsa sur le point de jouer un très mauvais tour à Villas-Boas ?

Publié le 28 septembre 2020 à 12h45 par T.M.

Si l’OM semble garder un oeil sur Mickaël Cuisance, le joueur du Bayern Munich pourrait bien passer sous le nez d’André Villas-Boas et ce à cause d’un certain Marcelo Bielsa.

Ayant déjà enregistré le renfort de Pape Gueye au milieu de terrain, André Villas-Boas pourrait encore modifier son entrejeu. En effet, cela fait maintenant de longues semaines que l’OM s’intéresse à Mickaël Cuisance. Au Bayern Munich, le Français doit faire face à une terrible concurrence et pourrait donc aller chercher du temps de jeu sur la Canebière. Un intérêt des Phocéens qui serait toujours d’actualité comme l’aurait fait savoir Pablo Longoria en coulisses. Toutefois, il faudrait attendre un départ de Maxime Lopez ou de Morgan Sanson pour se positionner. De quoi laisser du temps à la concurrence, qui pourrait être redoutable. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le Leeds de Marcelo Bielsa travaille actuellement sur l’arrivée de Cuisance. Et cela pourrait bien aboutir à quelque chose de concret.

Direction Leeds ?