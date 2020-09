Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue évoque son «rêve» à l’OM

Publié le 28 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Fraîchement arrivé à l’OM, Luis Henrique (18 ans) s’est totalement enflammé pour son premier challenge en Europe après ses débuts en professionnels au Brésil.

André Villas-Boas a enfin mis la main sur son attaquant tant réclamé. Ces dernières semaines, avant l’officialisation de l’arrivée de Luis Henrique (18 ans) en provenance de Botafogo, l’entraîneur de l’OM n’a jamais caché son désir de voir un élément offensif supplémentaire être intégré à son effectif. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Luis Henrique. Arrivé pour concurrencer Dario Benedetto au poste d’attaquant, le Brésilien a fait part de son rêve d’avoir signé à l’OM, sa première expérience européenne.

Un rêve pour Luis Henrique et pour « toute sa famille »