Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Villas-Boas dévoile son plan pour son avenir

Publié le 28 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM, Hiroki Sakai a déjà des idées bien précises pour la suite de sa carrière.

En 2016, Hiroki Sakai a rejoint l’OM en provenance d’Hanovre dans l’anonymat le plus total. Un recrutement qui a pu en interroger certains, mais aujourd’hui, force est de constater que le Japonais est l’un des joueurs les plus appréciés sur la Canebière. S’il ne fait pas de vague, le latéral droit se distingue par sa hargne et sa volonté à toute épreuve de se battre à chaque seconde. Sakai s’écrit donc une belle histoire du côté de l’OM où il a bien l’intention de terminer sa carrière… du moins en Europe.

« C’est ici que j’aimerais finir ma carrière européenne »