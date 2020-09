Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Luis Henrique sur son arrivée à Marseille !

Publié le 28 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Nouveau joueur de l'OM depuis ce vendredi, Luis Henrique est l'attaquant que cherchait tant le club. A 18 ans, le Brésilien rejoint l'Europe plein d'ambitions.

André Villas-Boas attendait son nouvel attaquant depuis le début du mercato. L'entraîneur marseillais avait même annoncé l'arrivée d'un jeune brésilien. Et ce vendredi, Luis Henrique est officiellement devenu un Olympien. Recruté pour 12 M€, l'ailier de 18 ans sort d'une première saison professionnelle à Botafogo. Sur le point de découvrir l'Europe, Luis Henrique a raconté sa découverte de Marseille sur le site officiel de l'OM : « La première impression que j'ai eue était bonne. C'est une très belle ville, les gens sont très polis. J'ai vraiment hâte de faire mes débuts et d'aider l'équipe de la meilleure façon possible » .

« C'est un rêve devenu réalité »