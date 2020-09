Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un plan B en cas d'échec dans ce dossier brûlant !

Publié le 28 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Tout proche de recruter Sergino Dest, le FC Barcelone avait d'autres pistes au poste de latéral droit. Après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton, Emerson aurait notamment intéressé les Blaugrana.

La fin du mercato se rapproche et le FC Barcelone serait proche de boucler un nouveau transfert. Fraîchement arrivé, Ronald Koeman avait ses pistes prioritaires. Et ses indésirables. Alors que Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo ont quitté la Catalogne, le club s'active pour trouver leurs successeurs. Au poste de latéral droit, Sergino Dest devrait signer en provenance de l'Ajax. Si Barcelone semble devancer le Bayern dans ce dossier, les Blaugrana avaient aussi d'autres pistes.

Un retour de prêt d'Emerson ?