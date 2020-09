Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris sa revanche sur le Bayern grâce à ce renfort !

Publié le 27 septembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait tout proche d’accueillir Sergiño Dest, le club catalan aurait bénéficié d’un grand soutien de la part de l’Ajax Amsterdam face au Bayern Munich dans ce dossier.

Le FC Barcelone semble proche d’avoir bouclé l’un de ses gros chantiers de ce mercato estival. Et pour cause, après que Nelson Semedo soit parti du côté de Wolverhampton il y a quelques jours après trois ans en Catalogne, le Barça serait désormais tout proche d’avoir bouclé l’arrivée de son remplaçant en la personne de Sergiño Dest. Comme l’a annoncé Fabrizio Romano sur Twitter ce samedi soir, un accord aurait été trouvé entre les Blaugrana et l’Ajax Amsterdam pour une opération dont le montant avoisinerait les 22-23 M€. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, il semblerait que les Lanciers aient grandement facilité la tâche au FC Barcelone dans ce dossier…

L’Ajax Amsterdam se serait joué du Bayern Munich pour Sergiño Dest !