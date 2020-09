Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite qui justifie son départ du PSG !

Publié le 28 septembre 2020 à 7h15 par T.M.

A l’instar d’Aouchiche ou Kouassi, Corentin Louakima, promesse du centre de formation du PSG, a lui aussi fait ses valises cet été pour rejoindre l’AS Rome. Un choix sur lequel est revenu.

Au fil des années, le PSG n’en finit plus de voir les talents de son centre de formation filer loin de la capitale et exploser avec d’autres clubs. Alors que la liste est déjà longue, deux grosses pertes ont été enregistrées cet été avec les départ d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Alors qu’ils auraient pu avoir un rôle dans la rotation de Thomas Tuchel, ils ont préféré aller à l’ASSE et au Bayern Munich. Un exode des talents qui a également concerné Corentin Louakima. A 17 ans, il était aussi annoncé comme l’un des promesses du centre de formation du PSG, mais c’est désormais à l’AS Rome qu’il évolue.

« Ils m’ont laissé partir »