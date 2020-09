Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud est clairement pointé du doigt pour Thauvin !

Publié le 28 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que la menace plane pour l'avenir de Florian Thauvin dont le contrat court jusqu'en juin prochain, Ludovic Obraniak ne comprend pas la gestion de l'OM dans ce dossier.

« Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui . » Il y a quelques jours, Florian Thauvin émettait des doutes sur la façon dont l'Olympique de Marseille avait géré son cas. Il faut dire que son contrat prend fin en juin prochain et qu'il n'a toujours pas reçu de proposition pour prolonger son bail. Une situation qui interpelle également Ludovic Obraniak.

«Négocier à un an de la fin d'un bail, c'est n'importe quoi...»