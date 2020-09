Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane persiste et signe pour le mercato !

Publié le 28 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Très discret sur le mercato cet été, le Real Madrid ne devrait pas animer les dernières heures du marché des transferts à en croire Zinedine Zidane.

Contrairement aux années précédentes, le Real Madrid est très discret sur le mercato. Si le club merengue a réussi à très bien vendre en se séparant de joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Zinedine Zidane tels qu'Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Gareth Bale ou encore James Rodriguez, le seul renfort madrilène se nomme Martin Odegaard qui revient de prêt. Et visiblement, cela ne devrait pas beaucoup plus bouger selon l'entraîneur français. « Cela vous intéresse, mais je suis content de mon effectif, c'est le meilleur, je lui fais entièrement confiance. Nous travaillerons pour être bien physiquement et si nous sommes bien préparés, nous pouvons rivaliser et atteindre nos objectifs, qui sont de gagner. Je ne vais rien demander, je ne veux rien. Ensuite, comme toujours, tout peut arriver jusqu'au 5 octobre. Tous les entraîneurs veulent que ce jour arrive. Mais tout peut arriver », confiait-il ces jours-ci.

Zidane n'a pas prévu de recruter