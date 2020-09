Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès remet déjà en cause ce choix à 12M€ !

Publié le 28 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille s'est attaché les services de Luis Henrique, Pierre Ménès ne cache pas ses interrogations au sujet de ce recrutement.

Après s'être contenté d'un recrutement à 0€ avec les arrivées libres de Yuto Nagatomo et Pape Gueye, ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund, l'Olympique de Marseille a finalement décidé d'investir sur un renfort offensif. Et c'est sur Luis Henrique que le choix de l'OM s'est porté. L'attaquant de 18 ans débarquer pour 12M€ en provenance de Botafogo. Il s'agit clairement d'un pari sur l'avenir avec la perspective d'une plus-value à la revente et lancer la phase 2 du projet McCourt qui consiste essentiellement à réaliser du trading.

«C'est quand même 12 patates pour un gamin»