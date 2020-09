Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement fixé pour cette piste à 12M€ ?

Publié le 28 septembre 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Cagliari pour le recrutement de Radja Nainggolan. Pour laisser filer son milieu de terrain belge, l'Inter réclamerait environ 12M€ et aurait des conditions claires pour finaliser cette opérations.

Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo voudrait absolument renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Pour se faire, le directeur sportif du PSG pourrait se tourner vers Radja Nainggolan, en difficulté du côté de l'Inter. Toutefois, le club de la capitale pourrait être devancé par Cagliari sur ce dossier. En effet, Nainggolan n'envisagerait qu'un retour dans le club rossoblù en cas de départ de Milan selon les dernières informations du Corriere dello Sport . Pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, les Nerazzurri seraient disposés à négocier avec le club emmené par Eusebio Di Francesco.

Un départ définitif à 12M€ pour Radja Nainggolan ?