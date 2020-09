Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés seraient jetés pour Houssem Aouar !

Publié le 27 septembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Apprécié de Doha, Houssem Aouar ne devrait pas finir au PSG, mais plutôt à Arsenal où il aimerait rejoindre son ancien coéquipier Alexandre Lacazette.

Bien que Leonardo soit concentré sur d’autres dossiers pour le moment, à l’image des pistes Tiémoué Bakayoko et Jorginho, Doha voit toujours en Houssem Aouar une belle option de recrutement, comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier. Hormis le PSG, Arsenal est sur le coup alors que le joueur appréciait le FC Barcelone et la Juventus. À l’approche de la fin de cette mercato, dont le rideau s’abaissera le 5 octobre, seul un transfert à Arsenal semble possible en l’état. Mais rien n’est joué.

Lacazette tient un rôle phare dans le dossier Aouar