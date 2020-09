Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier couac pour cette nouvelle piste de Leonardo ?

Publié le 27 septembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jorginho, Leonardo aurait initié les premiers contacts avec Chelsea pour le prêt du milieu de terrain des Blues. Néanmoins, l’Italien semble plus proche d’Arsenal que du PSG pour le moment.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le PSG cherche bien à injecter du sang neuf au sein de l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Paris Fans révélait récemment que le recrutement via un prêt de Tiémoué Bakayoko et via un transfert sec négocié avec l’Inter pour Marcelo Brozovic était dans les petits papiers du club parisien. En cas d’arrivées des deux joueurs, Leonardo attendrait la meilleure offre pour Idrissa Gueye et Ander Herrera et ferait en sorte de vendre l’un des deux. Bakayoko et Brozovic ne sont certainement pas les uniques pistes activées par le PSG qui, selon Téléfoot La Chaîne , aurait entamé les discussions avec Chelsea pour un prêt de Jorginho.

Arsenal aurait un temps d’avance pour Jorginho !